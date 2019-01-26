26.01.2019 - 11:21 |
Michal Pazdan Ankaragücü için geliyor
Polonya ekibi Legia Varşova resmi internet sitesinden Michal Pazdan'ın Ankaragücü için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Skorer Dış Haberler - Polonyalı stoper Michal Pazdan, Ankaragücü için geliyor...
Polonya'nın köklü kulübü Legia Varşova, 31 yaşındaki stoperin Ankaragücü'ne imza atmak için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Michal Pazdan, Legia Varşova kampından ayrıldı ve Türkiye'ye gitti. Pazdan, Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçecek" ifadeleri kullanıldı.
2016'da Beşiktaş istemişti
Pazdan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Polonya formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almıştı.
Michal Pazdan opuscil zgrupowanie.https://t.co/EETxLzkJ5P pic.twitter.com/MTElavtnnk— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 26 Ocak 2019