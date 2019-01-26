Skorer Dış Haberler - Polonyalı stoper Michal Pazdan, Ankaragücü için geliyor...

Polonya'nın köklü kulübü Legia Varşova, 31 yaşındaki stoperin Ankaragücü'ne imza atmak için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Michal Pazdan, Legia Varşova kampından ayrıldı ve Türkiye'ye gitti. Pazdan, Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçecek" ifadeleri kullanıldı.

2016'da Beşiktaş istemişti

Pazdan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Polonya formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almıştı.