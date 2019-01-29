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29.01.2019 - 15:07 |

Michal Pazdan Ankaragücü'nde!

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdantransfer etti.

Michal Pazdan Ankaragücü'nde!
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Pazdan, Ankaragücü forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımımla başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı." ifadelerini kullandı.

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