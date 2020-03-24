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24.03.2020 - 07:00 |

Michel D’Hooghe: ‘Mayıs ayında ligler başlamaz’

FIFA Sağlık Komitesi, futbolda liglerin koronavirüs tehdidini tamamen atlatmadan başlamasının zor olduğunu aktardı

Michel D’Hooghe: ‘Mayıs ayında ligler başlamaz’

ONUR DİNÇER

‘Erken bir tarih’
FIFA Sağlık Komitesi, futbolda liglerin koronavirüs tehdidini tamamen atlatmadan başlamasının zor olduğunu aktardı. Komite Başkanı Michel D’Hooghe, erteleme yapan ülkelerde futbol liglerinin mayısta tekrar start almasının sağlık riski oluşturacağı için doğru olmadığını söyleyerek, “Mayıs erken bir tarih” dedi.

‘İyi fikir değil’
D’Hooghe, insan sağlığının önemli olduğunu aktarıp, şöyle konuştu: “Liglerin mayısta tekrar başlaması çok erken çünkü bu durumda takımlar bunun 2-3 hafta öncesinde antrenmanlara başlamak durumunda kalacak. Bu iyi bir fikir değil, çok riskli bir şey. En azından konuyla ilgili bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında öyle.”

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