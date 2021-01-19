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19.01.2021 - 11:13 |

Mikel Arteta: Mesut'u özleyeceğiz

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United'ı 3-0 yendikleri maç sonrası Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı; Mesut'u ve kalitesini özleyeceğiz.

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Arsenal Menajeri Mikel Arteta, daha önce birlikte oynadıkları ve daha sonra teknik direktörlüğünü yaptığı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

Newcastle'ı 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası düşüncelerini aktaran İspanyol Teknik adam, "Mesut, transferin tamamlanması için sağlık kontrolü için Türkiye'de. Bazı evrak işlerinin tamamlanması gerekiyor. Gidişi, Mesut'un kalitesini özlememize engel olmayacak. Çünkü o bu kulübün tarihinde yer alan çok özel bir oyuncu. Anlaşma tamamlandığında bu konuda net fikrimi belirteceğim" diye konuştu.

Mikel Arteta: Mesutu özleyeceğiz

    Arteta: Arsenal, Mesut Özil'in kalitesini özleyecek
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