Mikel Arteta: Mesut'u özleyeceğiz

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, daha önce birlikte oynadıkları ve daha sonra teknik direktörlüğünü yaptığı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

Newcastle'ı 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası düşüncelerini aktaran İspanyol Teknik adam, "Mesut, transferin tamamlanması için sağlık kontrolü için Türkiye'de. Bazı evrak işlerinin tamamlanması gerekiyor. Gidişi, Mesut'un kalitesini özlememize engel olmayacak. Çünkü o bu kulübün tarihinde yer alan çok özel bir oyuncu. Anlaşma tamamlandığında bu konuda net fikrimi belirteceğim" diye konuştu.