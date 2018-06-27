Mikel, topu Cüneyt Çakır'a attı ama...

Arjantin ve Nijerya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası maçına, Cüneyt Çakır'ın verdiği kadar vermediği kararlar da damgasını vurdu. Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta özellikle, Nijerya'nın penaltı beklediği pozisyon tartışma yarattı.

TARTIŞMA YARATAN PENALTI POZİSYONU

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arjantin ceza alanı içerisinde Rojo'nun koluna çarpan top sonrası Nijeryalı futbolcular penaltı bekledi. Cüneyt Çakır ve yardımcıları oyunu devam ettirdikten sonra Çakır, VAR ekranından bir kez daha izlemeye karar verdi. Ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmesi de topun Rojo'nun koluna temasını 'kafadan sekerek çarpma' olarak değerlendirdi.

OBI MIKEL'DEN CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ

Bu karar en çok Nijerya kaptanı John Obi Mikel itiraz etti. Maçın ardından da tepkisi dinmeyen Obi Mikel, Cüneyt Çakır hakkında sert ifadeler kullandı. Mikel yaptığı açıklamada, "Bu pozisyon nasıl penaltı olmaz anlayamıyorum. Bence net penaltıydı. Hakem bir penaltı verince, ikinciyi veremedi. Her şey çok açıktı. Hakem Çakır'a VAR'da izledikten sonra, 'Top eline çarpmamış mı?' diye sordum, 'Evet, çarpmış.' dedi. 'Peki o zaman niye penaltı vermediniz' diye sordum, cevap veremedi." şeklinde konuştu.

ÇAKIR NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI

Ancak televizyon ekranlarına da yansıyan görüntüler de Cüneyt Çakır'ın açık bir şekilde Obi Mikel'e topun Rojo'nun kafasından sektikten sonra istemsizce yakın mesafeden koluna çarptığını, bu yüzden de penaltı olmadığını açıkladığı gözlendi. (Sabah)