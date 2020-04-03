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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Milan, 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!
03.04.2020 - 21:10 | | AA

Milan, 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!

Milan, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadeleye destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â

Milan, 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadeleye destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve daha fazla baÄŸÄ±ÅŸ toplamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

TÃ¼m baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara teÅŸekkÃ¼r edilen aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sÃ¼ yenmek iÃ§in Ã¶n cephede mÃ¼cadele verenlere destek olmaya devam edeceÄŸiz. Toplanan 500 bin avro ile saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ± satÄ±n alÄ±nacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.Â 

KoronavirÃ¼sÃ¼n en fazla etkilediÄŸi Ã¼lkelerden olan Ä°talya'da birÃ§ok futbol kulÃ¼bÃ¼ yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Milan, 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±

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