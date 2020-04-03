03.04.2020 - 21:10 | | AA
Milan, 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!
Milan, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadeleye destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadeleye destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 500 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve daha fazla baÄŸÄ±ÅŸ toplamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â
TÃ¼m baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara teÅŸekkÃ¼r edilen aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sÃ¼ yenmek iÃ§in Ã¶n cephede mÃ¼cadele verenlere destek olmaya devam edeceÄŸiz. Toplanan 500 bin avro ile saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ± satÄ±n alÄ±nacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.Â
KoronavirÃ¼sÃ¼n en fazla etkilediÄŸi Ã¼lkelerden olan Ä°talya'da birÃ§ok futbol kulÃ¼bÃ¼ yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
MaÃ§Ä±n Ã–zeti: Ajax 2 - 0 AC Milan