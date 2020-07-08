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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Milan-Juventus: 4-2
08.07.2020 - 00:42 |

Milan-Juventus: 4-2

Serie A'da Milan 2-0 yenik duruma düştüğü maçta inanılmaz bir dönüşe imza atarak lider Juventus'u 4-2'lik skorla dağıttı.

Milan-Juventus: 4-2
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Serie A'da Milan konuk ettiği lider Juventus'u 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 4-2 mağlup ederek inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 

Milan-Juventus: 4-2

San Siro'da oynanan dev karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Heyecan fırtınası içinde geçen ikinci yarıda futbolseverler gole doydu. Zirvede yer alan Juve, 47'de Rabiot ve 53'te Ronaldo'nun golüyle 2-0 öne geçti.

62 dakikada VAR'la gelen penaltıyı Ibrahimovic gole çevirirken takımını ümitlendirdi: 2-1. 66'da Kessie beraberliği yakalarken, 68'de sahne alan Leao ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi. Rakip savunmanın hatasını affetmeyen Ante Rebic 81. dakikada skoru belirledi: 4-2.

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