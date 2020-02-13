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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Milan - Juventus (CANLI)
13.02.2020 - 22:13 |

Milan - Juventus (CANLI)

Eski günlerinden çok uzakta olan Milan, İtalya Kupası yarı final ilk maçında son 8 yılın lig şampiyonu Juventus'u konuk ediyor. Dev mücadele saat 22.45'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.

Milan - Juventus (CANLI)

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan evinde Juventus'u konuk ediyor. San Siro'da oynanan müsabaka saat 22.45'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.

MILAN - JUVENTUS: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK  11'LER

Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu - Ibrahimovic, Rebic

Juventus : Buffon - De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Pjanic, Ramsey, Matuidi - Dybala, C. Ronaldo

Milan - Juventus (CANLI)

Ibrahimovic'in golü

Tamer Tuna: “Finale çıkmak istiyoruz”
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