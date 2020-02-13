13.02.2020 - 22:13 |
Milan - Juventus (CANLI)
Eski günlerinden çok uzakta olan Milan, İtalya Kupası yarı final ilk maçında son 8 yılın lig şampiyonu Juventus'u konuk ediyor. Dev mücadele saat 22.45'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan evinde Juventus'u konuk ediyor. San Siro'da oynanan müsabaka saat 22.45'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.
MILAN - JUVENTUS: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Castillejo, Kessié, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu - Ibrahimovic, Rebic
Juventus : Buffon - De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Pjanic, Ramsey, Matuidi - Dybala, C. Ronaldo
Ibrahimovic'in golü