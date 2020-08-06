06.08.2020 - 00:52 |
Milan, Lyon'dan Kalulu'yu transfer etti!
Milan, Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.
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