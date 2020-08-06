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06.08.2020 - 00:52 |

Milan, Lyon'dan Kalulu'yu transfer etti!

Milan, Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.

Milan, Lyon'dan Kalulu'yu transfer etti!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.

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