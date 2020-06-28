28.06.2020 - 18:04 |
Milan - Roma (CANLI)
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, sahasında Roma'yı ağırlıyor. Müsabaka saat 18.15'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yer alıyor.
Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başladı. Karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic.
Roma: Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.
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