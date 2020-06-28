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28.06.2020 - 18:04 |

Milan - Roma (CANLI)

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, sahasında Roma'yı ağırlıyor. Müsabaka saat 18.15'te başladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de yer alıyor.

Milan - Roma (CANLI)
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Milan - Roma (CANLI)

Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başladı. Karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic.

Roma: Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Milan - Roma (CANLI)

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