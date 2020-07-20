Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası! "Oynamak istediğim sistem bu”

CELAL UMUT EREN

İtalya’da Hakan Çalhanoğlu rüzgârı esiyor. Milli futbolcu, pandemi sonrası yeniden başlayan ligde gol ve asistleriyle ses getirmeye devam ediyor.



Milan’ın önceki gün Bologna’yı 5-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asist yapan Hakan, herkesin dikkatini topladı. Korona öncesi sadece 3 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, liglerin yeniden başlamasıyla adeta yeniden doğdu. 26 yaşındaki yıldız 22 Haziran itibariyle çıktığı 8 lig karşılaşmasında 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Bu süreçte Milan hiç kaybetmezken 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Hakan bu maçların hepsinde süre alırken 6 mücadeleye ilk 11’de başladı. Son dönemdeki başarısını DAZN’a anlatan tecrübeli oyuncu, taktik sisteme değindi. Yıldız isim, “Çok mutluyum. Bu sistemde ve oynadığım pozisyonda birçok maça çıktık. Oynamak istediğim sistem bu” dedi. Şu anda sezon sonuna kadar takımın başında olan teknik direktör Stefano Pioli’yi de öven milli futbolcu, “Takım için ve benim için çok önemli bir isim. Böyle bir hocaya sahip olduğumuz için şanslıyız. Pioli oynamak istediğim yerde oynatıyor beni. Ayrıca saha içinde ve saha dışında yardım ediyor” diye konuştu.

Rangnick etkisi

Milan’da performansı ciddi anlamda artan Hakan Çalhanoğlu’nun yeni sezondaki teknik direktörünün Ralf Rangnick olması bekleniyor. Alman teknik adamın Hakan’ı çok iyi tanıması ve çalışmak istemesinin yıldız oyuncunun motivasyonunu arttırdığı belirtiliyor.

Ayrıca gelecek yıl bitecek sözleşmesinin de Rangnick’in etkisiyle uzatılması yönünde görüşmeler sürüyor. İtalyan basını da sık sık Hakan Çalhanoğlu-Ralf Rangnick buluşmasının Milan’da gerçekleşeceğini ve etkili olacağını kaydediyor.