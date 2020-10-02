Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Son dakika mucizesi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Rio Ave karşı karşıya geldi. normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta deplasmanda Rio Ave'ye penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdırdı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, 120+1'de attığı golle maçı penaltılara götüren isim oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti. 72. dakikada Chico Geraldes, Rio Ave adına skoru 1-1'e getirdi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadele uzatmalara kaldı. 91. dakikada Gelson Dala, Rio Ave'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Geriye düşen Milan, 120. dakikada nefes aldı. Penaltıdan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

120 dakika 2-2'lik skorla biterken maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda iki takım da uzun süre birbirine üstünlük geçiremedi. Milan, rakibini penaltılarda 9-8 yenerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Cluj (Romanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Slovan Liberec (Çekya), Granada (İspanya), Lech (Polonya), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Karabağ (Azerbaycan), Celtic (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan), Standard Liege (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Dundalk (İrlanda), Young Boys (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rangers (İskoçya), AEK (Yunanistan) ve Tottenham da (İngiltere) tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu Audero'yu Zorladı