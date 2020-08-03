Milan'da Zlatan İbrahimovic rekora doymuyor!

ONUR DİNÇER

En yaşlı golcü

Rekorların adamı Zlatan İbrahimovic, birçok meslektaşının emekli olduğu yaşta futbolu bırakmak bir yana, rekorlarlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Milan’ın Cagliari’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandıran 38 yaşındaki forvet, Serie A tarihinde 10 gol atmayı başaran en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Ayrıca hem Milan hem Inter formalarıyla ligde 50’nin üzerinde gol atan tek isim oldu.



40’ına kadar

Milan Teknik Direktörü Pioli, öğrencisini yere göğe sığdıramazken, “Zlatan her ne yapıyor ise o işinin ustası bir insan. Bize çok büyük faydaları dokundu” dedi. Milan Kulübü sözleşmesi bu sezon sonu biten yıldız futbolcuya ilerleyen yaşına rağmen yeni bir kontrat önermeye karar verdi. Ara transferde geldiği takımda 10 golün yanı sıra 5 de asist yapan İsveçli yıldıza yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşme teklif edilecek.