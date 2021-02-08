Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Milan'ın avukatından Zlatan Ibrahimovic açıklaması geldi
08.02.2021 - 20:24 |

Milan'ın avukatından Zlatan Ibrahimovic açıklaması geldi

İtalya'da oynanan Milano derbisinde Lukaku ile tartışan Zlatan Ibrahimoviç'in için Milan kulübünün avukatından açıklama geldi.

Milan'ın avukatından Zlatan Ibrahimovic açıklaması geldi
ABONE OL

Inter ile Milan'ın geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya geldiği mücadeleye Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Karşılaşmanın ardından Inter cephesi, İsveçli futbolcunun Romelu Lukaku'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilmiş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milan avukatı, ırkçılık iddialarına ilginç bir karşılık verdi.

Milan avukatı Leandro Cantamessa, "Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku'ya 'Maymun' demedi, 'Eşek' dedi. Unutmayın ki Zlatan, Inter'de oynamış bir oyuncu ve asla ırkçılık yapmaz." şeklinde koonuştu.

Milanın avukatından Zlatan Ibrahimovic açıklaması geldi

    Ricardo Sa Pinto: "Çok çalıştık ve başarılı olduk"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milan'ın avukatından Zlatan açıklaması!
      Milan'ın avukatından Zlatan açıklaması!
    2. Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
      Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
    3. 'Galibiyette benim payım küçük'
      'Galibiyette benim payım küçük'
    4. Oğulcan Çağlayan açıklaması
      Oğulcan Çağlayan açıklaması
    5. Karaman'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
      Karaman'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Abdullah Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi

    Abdullah Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi

    "Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"

    "Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"

    Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

    Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

    Paul Pogba'dan kötü haber geldi

    Paul Pogba'dan kötü haber geldi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet