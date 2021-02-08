Milan'ın avukatından Zlatan Ibrahimovic açıklaması geldi

Inter ile Milan'ın geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya geldiği mücadeleye Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Karşılaşmanın ardından Inter cephesi, İsveçli futbolcunun Romelu Lukaku'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilmiş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milan avukatı, ırkçılık iddialarına ilginç bir karşılık verdi.

Milan avukatı Leandro Cantamessa, "Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku'ya 'Maymun' demedi, 'Eşek' dedi. Unutmayın ki Zlatan, Inter'de oynamış bir oyuncu ve asla ırkçılık yapmaz." şeklinde koonuştu.