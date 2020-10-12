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12.10.2020 - 10:35 | | Skorer Dış Haberler

Milan'ın Ozan Kabak ısrarı sürüyor! Rusya maçında...

İtalyan devi Milan, A Milli Takım'ın defanstaki yıldızlarından Ozan Kabak'ı devre arasında takıma katmanın planlarını yapıyor.

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Dün akşam oynanan Rusya-Türkiye karşılaşmasını özellikle İtalya'nın dev kulüplerinin temsilcilerinin takip etmesi dikkat çekmişti. Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ı izlemeye gelen temsilciler, maç boyunca not aldı.

MİLAN, OZAN İÇİN GELDİ

İtalya basınında yer alan habere göre Milan kulübünün yetkilileri dün akşam Ozan Kabak'ı izlemek için Rusya'da trübündeki yerlerini aldı.

90 dakika boyunca sahada kalan ve başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, transfer döneminin son günlerinde Milan'ın takıma katmak istediği isimler arasında yer alıyordu.

Edinilen bilgiye göre şu anda Almanya'da forma giyen Ozan Kabak için İtalyan ekibinin temaslarını sürdürdüğü, Milan'ın ara transfer döneminde Ozan için Schalke'ye transfer teklifi yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Milanın Ozan Kabak ısrarı sürüyor Rusya maçında...

 

 

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