Milaon Baros gollerle döndü, bütün köy maça geldi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Milan Baros, yeşil sahalardan fazla uzak kalamadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Çek futbolcu, geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında “Uzun süredir sakatlık problemleri yaşıyorum ve bu seviyede daha fazla devam edemeyeceğim için bırakıyorum” demişti.

Bölgesel ligde, memleketinde sahaya çıktı

Milan Baros yeşil sahalardan ancak 1 ay uzak kalabildi. Çek Cumhuriyeti’nde altıncı lig seviyesinde olan amatör bölgesel ligde forma giyen efsane isim, yeniden bir maçta boy gösterdi. Vigantice formasıyla sahalara dönen 38 yaşındaki Baros, takımının Jurinka’yı 8-1 yendiği maçta süre aldı, 2 gol-3 asistle galibiyete katkı sundu.

Köylüler Baros’u izlemek için toplandı

Çek Cumhuriyeti tarihinin en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen Milan Baros’un doğum yeri olan Vigantice köyü, karşılaşma için adeta seferber oldu. Yaklaşık 1000 kişilik nüfusu olan köyün tamamına yakını karşılaşma için sahaya akın etti. Dar kapasiteli küçük tribüne sığamayan futbolseverler, tribün dışındaki çayır-çimen bölgelerden maçı takip ettiler.