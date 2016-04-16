Milletvekillerinin Konyaspor gururu...

AK Parti Konya milletvekilleri, 17 maçtır yenilmeyen ve Avrupa'nın 2016 yılında mağlup edilemeyen tek takımı olan Torku Konyaspor'un başarısıyla gurur duyuyor. Spor Toto Süper Ligi'nin sezon başında "küme düşecek takımlar" arasında gösterilmesine rağmen, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la birlikte büyük bir çıkış yakalayarak, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunan Konyaspor'un bu başarısı, hem Konya halkını hem de milletvekillerini sevindirdi.



Konyaspor'un başarısını AA muhabirine değerlendiren kentin milletvekilleri, takımlarının başarı öyküsünün arkasında şehirlerindeki birlik ve beraberliğin yattığını vurguladı.



AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, bu birlik ve beraberliğin hem siyasete, hem ekonomiye hem de spora yansıması olduğuna işaret ederek, Konyaspor'un 2015-2106 sezonundaki bu başarısının tesadüfi olmadığını söyledi.



Kaleli, bu başarının temelinde yönetim kurulu üyelerinin birlikte hareket etmesi, Aykut Kocaman'ın üst seviyede teknik direktör olması ile sağladığı disiplin ve futbol bilgisinin yattığını ifade etti.



"Eğer bir takımda başarı aranıyorsa, bu başarının arkasında ne vardır?" diye soran Kaleli, "Seyirci vardır, hoca vardır, futbolcu vardır, yönetim kurulu ve başkanı vardır." dedi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konyaspor'a büyük destek verdiğini, milletvekilleri olarak kendilerinin de futbol takımlarını sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Kaleli, Konyaspor'la ve takımın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

"Ligin 2. yarısının lideri"

Konyaspor'un ligin 2. yarısında 27 puanla en çok puan toplayan takım olduğunu ifade eden Kaleli, şöyle konuştu: "Yani Konyaspor ligin 2. yarısının lideridir. Biz bu başarının kalıcı olmasını istiyoruz. İlimizdeki bütün sporseverleri takımımıza yardımcı ve destek olmaya davet ediyoruz. Biz siyaseten Konyaspor'un arkasındayız. Konya, nasıl Selçuklu Devletinin başkentiyse, tarihi simgeliyorsa, temsil ediyorsa; artık sporun da futbolun da başkenti olacağına, lig ve Avrupa kupalarında başarılı olacağına inanıyoruz. Konyaspor'da bu güç, derinlik var. Biz de bu derinliğe ne kadar katkı sağlayabilirsek, o kadar çok takımımızla bütünleşmiş oluruz." AK Parti'li Kaleli, şehrinin sadece futbolda değil, bisiklet yarışları, atletizm ve boksta da büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Konya, hem siyasette hem ekonomide hem de sporda başarı elde ediyor." diye konuştu.



"Futbolda başarı üç büyük kulüple elde edilmez"

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de Konyaspor'un bu başarısının diğer Anadolu takımlarına da örnek olmasını dileyerek, "Futbolda başarı; sadece üç büyük kulüp ile Trabzonspor ve Bursaspor'un başarısı ya da şampiyonluğu ile elde edilmez." dedi.



Geçmiş yıllarda Eskişehirspor ve Sivasspor gibi takımların büyük başarılara imza attığı dönemlerde şampiyon olamayışlarının dikkati çektiğini vurgulayan Özdemir, Konyaspor'un ikincilik ya da üçüncülüğü değil; liderliği, şampiyonluğu konuşması gerektiğinin altını çizdi.



Özdemir, Anadolu takımlarının da şampiyonluklarda söz sahibi olduğu bir döneme girilmesi halinde, ülke futbolunda topyekün başarıya ulaşılacağını kaydetti.



Konya'daki maçların temiz, küfürsüz geçtiğini söyleyen Özdemir, "Ailece gidilebilen, kadınların rahatlıkla izleyebildiği, çocukların başına bir şey gelmeden, ağlayarak babalarına sarılıp staddan çıkmadığı ortamlarda oynanan maçlarda muhteşem galibiyetler aldık." ifadesini kullandı.



AK Parti'li Özdemir, Konyaspor'un bu başarısının, bu sezon olmasa bile bundan sonraki sezonlarda şampiyonluklarla taçlandırılmasını beklediklerini belirtti.



AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Konyaspor'un bu başarısının; şehrin, birlikteliğin, takımın seyirciyle bütünleşmesinin başarısı olduğunu vurguladı.



"Futbol, adı üstünde takım oyunu. Konyaspor'un başarısı; bir şehirde, yerde takım oyunu oynandığında nasıl başarı elde edileceğinin ve bu başarının nasıl sürdürülebileceğinin de göstergesidir" diyen Sorgun, Konyaspor'un şehriyle bütünleşerek elde ettiği bu başarısının, ülkenin diğer milli meselelerinde de sağlanması temennisinde bulundu.