Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Milli fırsat!
10.11.2019 - 08:00 |

Milli fırsat!

Trabzonspor, evinde Alanyaspor’u yenerek, zirve yarışındaki hatalarını telafi etmeyi ve dev bir adım atmayı amaçlıyor

Milli fırsat!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Bordo-mavililer, geçen haftadaki Göztepe yenilgisini unutturmak, liderlik yolunda yarışa katılmak ve milli takım arasına kazasız girebilmek için önünde duran şansı tepmek istemiyor. 11. haftaya lider giren rakibine karşı kesinlikle 3 puan düşünen Karadeniz ekibi, ilk 2 sırayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de 11. haftada evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında mutlaka 3 puan istiyor. Geçen hafta yine sahasında Göztepe ile oynayıp, 1-0 kaybeden bordo-mavililer, bu mağlubiyetin sıkıntısını çekiyor.

O nedenle teknik direktör Ünal Karaman hata istemiyor. Hatta bordo-mavililer, haftaya lider giren Alanyaspor’la iç sahada oynanacak olmanın avantaj olduğu kaydediliyor. Karadeniz ekibi, milli araya girilirken, önemli bir 3 puanın zirve yarışında kritik olacağını dile getiriyor.
Hem Alanyaspor’u puan olarak yakalamak hem de ilk 2 sıra iddiasını pekiştirmek adına bu maçın önemi vurgulanıyor. Öte yandan, milli takım arası sonrasın bordo-mavili takımda çoğu eksik oyuncu geri dönecek.

Şu anda rotasyon sıkıntısı çeken Ünal Karaman, Alanyaspor maçını kazanıp, milli aradan sonra da eksik oyuncularına kavuşunca ciddi bir yol kat edeceklerini ifade ediyor. Ekuban, Onazi, Abdülkadir Parmak ve Sturridge’in 12. haftadaki Ankaragücü deplasmanında takımda olması bekleniyor.

‘Son çıkış’
Böylece puan durumunda güçlü kalıp, eksiklerin de dönmesiyle tam kadro olmanın değerli olacağı belirtiliyor.
Adeta ‘köprüden önce son çıkış’ havası taşıyan Alanyaspor karşılaşması Trabzonspor’da heyecanla bekleniyor ve sezonun kırılma maçlarından biri olarak görülüyor.

61. maç heyecanı
Bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzonun plaka kodu olan 61. maçına çıkacak. Karaman, Trabzonspor ile geride kalan 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Karaman bugün takımın başında Trabzon’un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61. maçına çıkmış olacak.

Milli fırsat

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber