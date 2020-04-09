Milli futbolcu Yunus MallÄ±nÄ±n karantinada olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Alman basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Urs Fischer'in, 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun karantinada olduÄŸunu ve antrenmanlara katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fischer'in, Yunus MallÄ±'ya yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) teÅŸhisi konulup konulmadÄ±ÄŸÄ± veya oyuncunun virÃ¼s tespit edilen bir kiÅŸiyle temasta olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ± vermediÄŸi ifade edildi.Â

Ã–te yandan, video konferans yoluyla bazÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Fischer'in, ilk Ã¶nce konunun bilindiÄŸini sandÄ±ÄŸÄ±, ancak Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince basÄ±n mensuplarÄ±ndan bunu kendilerine saklamalarÄ±nÄ± istediÄŸi de kaydedildi.

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