Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı
19.01.2021 - 22:31 | | AA

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı
ABONE OL

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından, Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor'da birlikte oynadığı dönemde çekilen bir fotoğrafla "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz..." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, rakip takım futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcıdan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcıdan Abdülkadir Ömür paylaşımı

    İsmail Kartal: "İlk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e destek
      Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e destek
    2. Abdülkadir Ömür'e destek mesajları
      Abdülkadir Ömür'e destek mesajları
    3. Sumudica yeniden Süper Lig'de! Yeni takımı...
      Sumudica yeniden Süper Lig'de! Yeni takımı...
    4. Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet
      Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet
    5. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
      FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

    Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

    Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

    Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

    Bakan Kasapoğlu, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

    Bakan Kasapoğlu, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

    Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

    Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet