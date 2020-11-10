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10.11.2020 - 07:00 |

Milli futbolcular ödülle poz verdiler

A Milli Futbol Takımı, dün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Yılın Takımı” seçilen ay-yıldızlı ekip ödülle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Milli futbolcular ödülle poz verdiler
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A Milli Futbol Takımı, dün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Yılın Takımı” seçilen ay-yıldızlı ekip, antrenman öncesi ödülle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Bu arada sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Kaleci Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

Milli futbolcular ödülle poz verdiler

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