Milli futbolcular ödülle poz verdiler

A Milli Futbol Takımı, dün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Yılın Takımı” seçilen ay-yıldızlı ekip, antrenman öncesi ödülle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Bu arada sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Kaleci Altay Bayındır kadroya dahil edildi.