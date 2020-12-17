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17.12.2020 - 22:14 | | AA

Milli güreşçi Erhan Yaylacı'dan bronz madalya!

Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Erhan Yaylacı'dan bronz madalya!
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Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı. 

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçi Erhan Yaylacıdan bronz madalya

 

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