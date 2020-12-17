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17.12.2020 - 21:04 |

Milli güreşçi Haydar Yavuz gümüş madalya kazandı!

Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı

Milli güreşçi Haydar Yavuz gümüş madalya kazandı!
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Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı. 

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı. 

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

Milli güreşçi Haydar Yavuz gümüş madalya kazandı

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