Milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp: Ä°nsan hayatÄ± her ÅŸeyden Ã¶nemli

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Olimpiyat ikincisi, dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n ertelenmesini AA muhabirine deÄŸerlendirdi.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n pandemi ilan edildiÄŸine iÅŸaret eden RÄ±za, "TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen bir salgÄ±nla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi de insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate alarak 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ± erteledi. SonuÃ§ta insan hayatÄ± her ÅŸeyden Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.

"Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde olimpiyatlara hazÄ±r olacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum"

SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu dile getiren milli gÃ¼reÅŸÃ§i, erteleme kararÄ±yla olimpiyatlara daha iyi hazÄ±rlanabileceÄŸini sÃ¶yledi.

2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda bronz, 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda ise gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan RÄ±za, "Tedavilerimi olup sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde olimpiyatlara hazÄ±r olacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. Daha iyi bir motivasyonla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ma devam edeceÄŸim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÄŸlÄ±k yÃ¶nÃ¼nden biraz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±m var, onlarÄ± da Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da bu yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±lan Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'na Ã§eyrek finalde veda eden ve organizasyon tarihinde finalde yenildiÄŸi 2011'den bu yana ilk maÃ§Ä±nÄ± kaybeden milli sporcu, sakatlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hangi doktor bana Ã§are olabilir diye birkaÃ§ haftadÄ±r bunun peÅŸindeyim. Sonunda bir sonuca vardÄ±k, sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± bulduk. O sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in tedaviye baÅŸladÄ±m. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m; sÄ±rt kaslarÄ±mda bir gerilme var. O da beni Ã§ok etkiyor, gÃ¼cÃ¼mÃ¼ kesiyor. Boyundan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru inen omurilik yanlarÄ±ndaki kaslar... Onlar biraz gerginmiÅŸ, biraz daha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyormuÅŸ. O kadar aÄŸÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸan biri olarak o kaslarÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼z bÄ±rakmÄ±ÅŸÄ±m. OnlarÄ± dÃ¼zeltip devam edeceÄŸim. OlimpiyatlarÄ±n ertelenmesinin benim aÃ§Ä±mdan da iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"Evimde spor salonu oluÅŸturmuÅŸ durumdayÄ±m, minderim de var"

RÄ±za, spor salonlarÄ±nÄ±n koronavirÃ¼s nedeniyle kapalÄ± olmasÄ±na iliÅŸkin "O yÃ¶nden biraz ÅŸanslÄ±yÄ±m ama zaten tedavi sÃ¼recim devam ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evimde spor salonu oluÅŸturmuÅŸ durumdayÄ±m, minderim de var. O yÃ¶nden bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Kariyerinde 9 Avrupa ve 4 dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu bulunan RÄ±za, "Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸu. 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na zaten kota almÄ±ÅŸtÄ±m. Tek amacÄ±m olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸu. Olimpiyatlarda altÄ±n madalyayÄ± kazanmak iÃ§in elimden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m. Bu hedefe ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yapan milli gÃ¼reÅŸÃ§i, "Zorunlu olmadÄ±kÃ§a evden Ã§Ä±kmayalÄ±m." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

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