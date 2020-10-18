Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de 3'üncü oldu

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, Portekiz'de 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde şampiyonanın son ayağında ikinci yarışta piste çıktı.

Genç milli motosikletçi Bahattin, son yarışı bitiş çizgisine çok az bir saniye kala 4. olarak bitirdi. Bu başarısıyla pilotlar klasmanında 142 puana yükselen Bahattin Sofuoğlu, şampiyonayı 3. sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugünkü son yarışı Koen Meuffels birinci, Samuel Di Sora ikinci ve Mika Perez ise üçüncü tamamlarken, Bahattin Sofuoğlu ise saniyenin binde 67'lik farkla Perez'in ardından dördüncü sırada yer aldı.

Bu sezon başarılı bir şekilde Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda üçüncü olarak sezonu podyumda bitirdi.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı bu sezon 220 puanla Kawasaki takımı pilotu Jeffrey Buis şampiyon olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.