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05.09.2020 - 21:02 | | AA

Milli motosikletçi Bahattin SofuoÄŸlu, Ä°spanya'da ikinci oldu

DÃ¼nya Supersport 300 ÅžampiyonasÄ±'nda milli motosikletÃ§i Bahattin SofuoÄŸlu, sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ etabÄ± Ä°spanya'da ilk yarÄ±ÅŸÄ± 2. sÄ±rada bitirdi.Â

Milli motosikletçi Bahattin SofuoÄŸlu, Ä°spanya'da ikinci oldu
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DÃ¼nya Supersport 300 ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil eden milli motosikletÃ§i Bahattin SofuoÄŸlu, sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ etabÄ± Ä°spanya'da ilk yarÄ±ÅŸÄ± 2. sÄ±rada bitirdi.Â 

ÅžampiyonanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ±nda geÃ§en hafta yine Ä°spanya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kazalardan dolayÄ± yarÄ±ÅŸÄ± bitiremeyen Bahattin SofuoÄŸlu, MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼cadeleye pole pozisyonundan baÅŸladÄ±.Â 

DÃ¼nya Supersport 300 ÅžampiyonasÄ±'nda pole pozisyonunu kazanan ilk TÃ¼rk yarÄ±ÅŸÃ§Ä± olan 17 yaÅŸÄ±ndaki SofuoÄŸlu, yarÄ±ÅŸÄ± 2. sÄ±rada tamamladÄ±.Â 

Biblion Motoxracing Yamaha takÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye adÄ±na yarÄ±ÅŸan SofuoÄŸlu, ikinci yarÄ±ÅŸta yarÄ±n 16.15'te piste Ã§Ä±kacak.Â 

Ã–te yandan DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden milli sporcu Can Ã–ncÃ¼, aynÄ± pistte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n beÅŸinci ayak yarÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve yarÄ±ÅŸÄ± tamamlayamadÄ±.

Milli motosikletÃ§i Bahattin SofuoÄŸlu, Ä°spanyada ikinci oldu

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