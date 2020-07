Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor. Milli yarışçılar hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen motosiklet yarışlarına 4 aylık bir süreden sonra start verildi. Bu kapsamda 4 aylık sürede her sene olduğu gibi Türkiye'yi yarışlarda temsil edecek sporcular, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SuperSport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte hazırlanıyor. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike, Can Öncü Dünya SuperSport ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport300'de, Asrın Rodi Pak ise İspanya Superbike Şampiyonaları'nda şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönecek. Sporcuları yarışlara hazırlayan Sofuoğlu, onları sadece kondisyon olarak çalıştırmadığını mental olarak da yarışlara hazırladığını belirtti.

2020 sezonunda yapılacak olan yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek yarışçılar ile hemen hemen her gün yarış yaptıklarını belirten Sofuoğlu, yarış esnasında yaptıkları çekişmelerin onlar için iyi bir motivasyon olduğunu ve her bir yarışçının kendi kategorisinde hazır olduğunu belirtti. Dünya Supersport'ta yarışacak olan Red Bull yarışçısı Can Öncü ise hedeflerinin Kenan Sofuoğlu'nun kazandığı başarıları elde etmek olduğunu ve Kenan Sofuoğlu sayesinde Red Bull yarışçısı olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi Dünya ve Avrupa'da temsil edecek Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ise gerçekleştirdikleri kamplarda Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapıp çekişmeyi öğrendiklerini ve bununda büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.