Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor
22.07.2020 - 12:20 |

Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya’da sürdürüyor.

Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor
ABONE OL

Türkiye için kendi kategorilerinde şampiyonluk hedefleyen milli motosikletçiler hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor. Milli yarışçılar hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen motosiklet yarışlarına 4 aylık bir süreden sonra start verildi. Bu kapsamda 4 aylık sürede her sene olduğu gibi Türkiye'yi yarışlarda temsil edecek sporcular, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya SuperSport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte hazırlanıyor. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike, Can Öncü Dünya SuperSport ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport300'de, Asrın Rodi Pak ise İspanya Superbike Şampiyonaları'nda şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönecek. Sporcuları yarışlara hazırlayan Sofuoğlu, onları sadece kondisyon olarak çalıştırmadığını mental olarak da yarışlara hazırladığını belirtti.

2020 sezonunda yapılacak olan yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek yarışçılar ile hemen hemen her gün yarış yaptıklarını belirten Sofuoğlu, yarış esnasında yaptıkları çekişmelerin onlar için iyi bir motivasyon olduğunu ve her bir yarışçının kendi kategorisinde hazır olduğunu belirtti. Dünya Supersport'ta yarışacak olan Red Bull yarışçısı Can Öncü ise hedeflerinin Kenan Sofuoğlu'nun kazandığı başarıları elde etmek olduğunu ve Kenan Sofuoğlu sayesinde Red Bull yarışçısı olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi Dünya ve Avrupa'da temsil edecek Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ise gerçekleştirdikleri kamplarda Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapıp çekişmeyi öğrendiklerini ve bununda büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Doğa Sigorta, RJ Hunter transferini bu videoyla açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
  2. Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
  3. Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı
    Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı  
  4. Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
    Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
  5. Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti
    Eski sporcu ve antrenör Aytaç Kuru vefat etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Son dakika | Ronald Jordan Hunter resmen Galatasaray'da

Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Sıradaki Haber