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05.10.2016 - 21:41 | | AA

Milli Takım hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milli Takım hazırlıklarını tamamladı!
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A Milli Takım'ın Ukrayna idmanından kareler
A Milli Takım'ın Ukrayna idmanından kareler
A Milli Takım'ın Ukrayna idmanından kareler
A Milli Takım'ın Ukrayna idmanından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra milliler, pas çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik heyet ve futbolcular, basın mensuplarına toplu fotoğraf verdi. Daha sonra Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, antrenmanı takip eden basın mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise milli takımın, Ukrayna maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

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