'Milli takım, Şenol hocamızla güzel bir oluşuma girdi'

Volkswagen Arena'da bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri töreninden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert, milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak iyi başladığını ifade etti.

Eleme grubunda haziran ayında Fransa ve İzlanda ile önemli maçlara çıkacaklarını dile getiren 30 yaşındaki file bekçisi, "Güzel bir başlangıç oldu. Elemelere 2'de 2 yaparak başladık. Milli takım, Şenol hocamızla beraber güzel bir oluşuma girdi. Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördük. Ben de uzun süre sonra tekrar A Milli formayı giymenin şerefine eriştim. İyi hazırlanıp haziran ayındaki maçlardan da iyi sonuçlar almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 58 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ve kendi performansı hakkında da konuşan Mert Günok, "Kendi performansımı değerlendirmeyi pek sevmiyorum ama benim için sezon başından beri güzel bir başlangıç oldu. Şu anda da güzel gidiyor. Ama takımım ve benim adıma sonunun güzel olması lazım. Güzel bir yolda ilerliyoruz. Umarım sonu güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.