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09.11.2016 - 21:17 | | ANTALYA (AA)

Milli Takım'da Oğuzhan sıkıntısı!

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ayak bileğinde ağrısı bulunan Oğuzhan Özyakup, takımdan ayrı çalıştı.

Milli Takım'da Oğuzhan sıkıntısı!
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A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.

Milli takım oyuncuları antrenmana, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ tarafından düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun bu yılki sloganı olan, "15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz" yazılı tişörtlerle çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla devam etti. Maç sırasında, Terim'in futbolcuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale maç öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Oğuzhan Özyakup ayrı çalıştı

Ayak bileğinde ağrısı bulunan Oğuzhan Özyakup'un belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde otelde çalıştığı bildirildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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