07.09.2020 - 07:00 |
Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın performansı alkış topladı.
Sırbistan karşısında Merih Demiral’ın yerine Çağlar Söyüncü’nün defanstaki partneri Ozan Kabak oldu. Genç futbolcu performansıyla tam not aldı. Milli oyuncu, yüzde 80 pas isabetiyle oynarken, kazandığı 8 ikili mücadele ile bu alanda zirveye çıktı. Kabak ayrıca 4 pas arası yaptı, 4 top kaptı ve üç kez rakip takımın atağını uzaklaştırdı.