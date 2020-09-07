Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!



Sırbistan karşısında Merih Demiral’ın yerine Çağlar Söyüncü’nün defanstaki partneri Ozan Kabak oldu. Genç futbolcu performansıyla tam not aldı. Milli oyuncu, yüzde 80 pas isabetiyle oynarken, kazandığı 8 ikili mücadele ile bu alanda zirveye çıktı. Kabak ayrıca 4 pas arası yaptı, 4 top kaptı ve üç kez rakip takımın atağını uzaklaştırdı.