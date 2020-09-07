Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Milli Takım Haberleri Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!
07.09.2020 - 07:00 |

Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın performansı alkış topladı.

ABONE OL


Sırbistan karşısında Merih Demiral’ın yerine Çağlar Söyüncü’nün defanstaki partneri Ozan Kabak oldu. Genç futbolcu performansıyla tam not aldı. Milli oyuncu, yüzde 80 pas isabetiyle oynarken, kazandığı 8 ikili mücadele ile bu alanda zirveye çıktı. Kabak ayrıca 4 pas arası yaptı, 4 top kaptı ve üç kez rakip takımın atağını uzaklaştırdı.

Milli Takımda Ozan Kabak duvarı

Milli Takımda Ozan Kabak duvarı

 

Vedat Muriqi, kız kardeşinin düğünü için Kosova'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sebastian Vettel: ‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’
    Sebastian Vettel: ‘Her şey hep daha kötüye gidiyor’
  2. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul başlıyor!
    TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul başlıyor!
  3. Misli.com, Sultanlar Ligi'ne sponsor oluyor!
    Misli.com, Sultanlar Ligi'ne sponsor oluyor!
  4. Vedat Muriç'in kaderini değiştiren karar! Süper Lig değil alt lige gitti...
    Vedat Muriç'in kaderini değiştiren karar! Süper Lig değil alt lige gitti...
  5. Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!
    Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ljubisa Tumbakovic: "Maçın ilk yarısı enerjiden yoksundu"

Ljubisa Tumbakovic: "Maçın ilk yarısı enerjiden yoksundu"

İspanya'da Ansu Fati tarihe geçti

İspanya'da Ansu Fati tarihe geçti

Cengiz Ünder: "Kimse hazır değildi"

Cengiz Ünder: "Kimse hazır değildi"

Şenol Güneş: "Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu"

Şenol Güneş: "Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu"

Sıradaki Haber