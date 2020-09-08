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08.09.2020 - 07:00 |

Milli Takım'da parlayan yıldızlar: Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu

UEFA Uluslar Ligi’ne Macaristan ve Sırbistan maçlarıyla başlayan ay-yıldızlılarda iki isim ön plana çıktı. Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Kabak’ın performansları gelecek maçlar öncesi umut aşıladı

Milli Takım'da parlayan yıldızlar: Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 3. Grup’ta Macaristan ve Sırbistan maçlarıyla mesaisine başladı. Ay-yıldızlılar iki maçta 1 puan toplasa da önemli istatistikler dikkat çekti.
OPTA’nın hazırladığı detaylı rakamlarda iki isim performansıyla umut aşıladı. Macaristan mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu, Sırbistan karşısında da Ozan Kabak öne çıktı.
1-0 kaybedilen Macaristan maçında Hakan’ın çabası yetmedi. Çalhanoğlu, takımın çektiği 10 şutun 8’ine imzasını koydu. 26 yaşındaki orta saha, 5 şut pası, 3 isabetli şut, yüzde 80 pas isabeti, 2 başarılı orta ve 6 ikili mücadele kazanmayla oynadı.

En iyi savunmacı
Ozan Kabak ise 0-0’lık Sırbistan maçında 8 ikili mücadele kazanma, 4 pas arası, 4 top kapma, yüzde 80 pas isabeti ve 3 top uzaklaştırma ile takımın en iyi defans performansına imza attı.
Uluslar Ligi’nde diğer detaylı rakamlar da şöyle oldu.
-A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı, 1 beraberlik 3 yenilgi aldı.
- Şenol Güneş yönetiminde çıktığı son 3 maçın ikisinde gol atamayan Türkiye, daha önceki 10 karşılaşmada 20 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
-Türkiye, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Eylül 2001’den (İsveç) bu yana sahasında ilk resmi maç yenilgisini Macaristan’a karşı 19 yıl sonra aldı.

Milli Takımda parlayan yıldızlar: Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu

Milli Takımda parlayan yıldızlar: Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu

Ozan Kabak'ın Hikayesi

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