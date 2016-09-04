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04.09.2016 - 22:31 | | ZAGREB (AA)

Milli Takım'da son dakika şoku!

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlık yaşayan Enes Ünal, kadrodan çıkarıldı.

Milli Takım'da son dakika şoku!
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A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın (5 Eylül Pazartesi) Hırvatistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda, Fatih Terim, teknik heyet ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enes Ünal sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı

Milli Takım antrenmanının basına kapalı bölümünde sakatlık yaşayan Enes Ünal, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan antrenmanla ilgili yapılan açıklamada, çalışmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal'ın, idmana devam edemediği belirtildi.

İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu vurgulanarak, "Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes, aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki mücadele başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak. Hırvatistan'ın cezası nedeniyle seyircisiz olacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11'imiz

Türkiye'nin, Hırvatistan karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söğüncü, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Emre Mor, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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