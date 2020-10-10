Milli Takım'ın maç takvimi kabarık!

ERKAN AYRAÇ

Bu yıl Uluslar Ligi’de dahil toplamda 8 maç yapacak olan A Milli Futbol Takımını, 2021’de çok sıkışık bir takvim bekliyor.

Gelecek dönemde salgın nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası’nda en az 3 grup karşılaşmasına çıkacak olan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde de toplamda 10 maç yapacak. Bunlara bir de hazırlık müsabakaları eklendiğinde her oyuncuya çok fazla iş düşecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş de tüm planını bunun üzerine kuruyor. Önce Macaristan maçında Mert Mürdür, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ile Ahmed Kutucu’yu deneyen tecrübeli çalıştırıcı Sırbistan karşılaşmasında ise Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Mahmut Tekdemir, Kenan Karaman’a şans verdi.





Her fırsatta bütün oyuncuların durumunu görmek istediğini tekrarlayan Şenol Güneş, Almanya ile çarşamba günü oynanan ve 3-3 biten hazırlık mücadelesine ise bir kaç isim dışında az şans bulan öğrencilerine yöneldi. Mert Günok, Merih Demiral ve Ozan Tufan dışındaki kadrosunu sürpriz isimlerden kuran ay-yıldızlı takımın teknik patronu müthiş performans karşısında büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmadan sonra Şenol Güneş, “Her oyuncumuzdan aldığımız verim çok sevindirici. Tek tek övüp eleştirmek yerine takım olarak iyi olmalıyız. Elimizde yeteneği iyi olan ama verimi düşük olan oyuncular var, onların da yukarı çıkmasını istiyoruz. Mart ayında çok daha iyi bir milli takım olacağını düşünüyorum” diyerek sıkışık takvimde her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu işaret etti.

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