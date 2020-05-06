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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Milli yıldız Yunus Mallı karantinadan çıktı
06.05.2020 - 17:30 |

Milli yıldız Yunus Mallı karantinadan çıktı

Almanya'da forma giyen Türk futbolcu Yunus Mallı'nın koronavirüs karantinasından çıktığı açıklandı. Union Berlin'in paylaştığı bilgilendirmede son bir sağlık kontrolü daha olacağı vurgulandı.

Milli yıldız Yunus Mallı karantinadan çıktı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

 

Almanya'da Union Berlin takımında kiralık oynayan milli futbolcu Yunus Mallı'nın koronavirüs karantinası sona erdi.

Kicker'da yer alan haberde, Union Berlin kulübü tarafından bilgi doğrulandı. Yunus'un karantina süresinin bittiği ancak henüz takımla çalışmalara başlamayacağı bildirildi.

Yunus'un son bir kez daha sağlık kontrollerine gireceği aktarıldı. Union Club tarafından da bir basın açıklaması paylaşılarak, Yunus Mallı'nın son sağlık testlerinden sonra takımla idmanlara başlayabileceği ifade edildi. Yunus Mallı'nın bir aile üyesinde pozitif test sonucu çıktığı için karantinaya girmişti.

Milli yıldız Yunus Mallı karantinadan çıktı

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