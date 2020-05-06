Milli yıldız Yunus Mallı karantinadan çıktı

Almanya'da Union Berlin takımında kiralık oynayan milli futbolcu Yunus Mallı'nın koronavirüs karantinası sona erdi.

Kicker'da yer alan haberde, Union Berlin kulübü tarafından bilgi doğrulandı. Yunus'un karantina süresinin bittiği ancak henüz takımla çalışmalara başlamayacağı bildirildi.

Yunus'un son bir kez daha sağlık kontrollerine gireceği aktarıldı. Union Club tarafından da bir basın açıklaması paylaşılarak, Yunus Mallı'nın son sağlık testlerinden sonra takımla idmanlara başlayabileceği ifade edildi. Yunus Mallı'nın bir aile üyesinde pozitif test sonucu çıktığı için karantinaya girmişti.