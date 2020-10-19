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19.10.2020 - 02:13 | | AA

Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde  erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu
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Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde  erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele  eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil  edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı  Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada  kaldı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeştede birinci oldu

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