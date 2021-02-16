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16.02.2021 - 15:48 | | AA

Milli yüzücü Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılarına devam etmeyi hedefliyor

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kırarak birincilikler elde eden milli yüzücü Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılarına devam etmeyi hedefliyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli yüzücü Emre Sakçı, antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında Macaristan'da kasım ayında düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi sırasında İzmir'in deprem felaketi nedeniyle zor günler geçirdiğine işaret eden Emre Sakçı, elde ettiği başarının bu sıkıntılı dönemde İzmirlilere umut verdiğini düşündüğünü aktardı.

Bu umudu görmenin kendisini daha çok motive ettiğini belirten milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini kaydetti.

Emre Sakçı, spor dallarında elde edilen uluslararası başarılara insanların çok güzel tepkiler verdiğini de aktararak gençlikten çok umutlu olduğunu, daha güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim'deki deprem ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle Emre Sakçı ile buluşmalarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, milli sporcunun tatsız bir dönemde "kardelen çiçeği gibi açtığını", gurur duyulacak başarılara imza attığını kaydetti.

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Milli yüzücü Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatlarında başarılarına devam etmeyi hedefliyor

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