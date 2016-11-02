Millilerin, Kosova maçı programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek.

Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek A Milliler, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım aday kadrosundan bir futbolcu, 11 Kasım Cuma günü saat 18.00'de otelde bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, Kosova maçı öncesindeki son çalışmasını ise saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.