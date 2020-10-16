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16.10.2020 - 07:00 |

Millilerin şutu çok galibiyeti yok

Toplamda 20 şut çeken ve bu alanda en fazla şut atan milli takım olan milliler, beraberliklerle yetindi

Millilerin şutu çok galibiyeti yok
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi haftasında Rusya ve Sırbistan maçlarını beraberliklerle geçti. 1-1 ve 2-2’lik sonuçlarla sahadan ayrılan ay-yıldızlılar hücum girişimlerine karşın çok istediği 3 puanı alamadı. OPTA’nın verilerine göre toplamda 20 şut çeken ve bu alanda en fazla şut atan milli takım olan milliler, beraberliklerle yetindi. 2 maçta gelen 3 gol, galibiyet için yetmedi. Her iki maçta da geriye düşen milliler ikinci yarılardaki iyi futbol ve gollerle sahadan puanla ayrıldı.

Millilerin şutu çok galibiyeti yok

‘Türk duvarı’ dimdik ayakta
UEFA Uluslar Ligi haftasında Rusya ve Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlılarda stoperlerimiz öne çıktı. 1-1 berabere biten Rusya maçında Ozan Kabak, 2-2’lik Sırbistan mücadelesinde de Merih Demiral performanslarıyla parladı. Rusya önünde ilk 11’de olan Ozan, yüzde 82.4’lük pas isabeti, 10 ikili mücadele, 6 hava topu kapma, 6 top kazanma ve 2 top kapma ile oynadı. Sırbistan karşısında da Merih Demiral, 8 kez ikili mücadele kazanırken yüzde 94 pas isabeti, 3 pas ve 5 top kazanma ile sahada yer aldı.

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