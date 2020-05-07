Milliyet yazarları 12 Haziran kararını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Ntihat Özdemir, futbola dönüş için aldıkları yönetim kurulu kararlarını paylaştı. Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı.

Açıklanan bu kararı Milliyet Gazetesi'nin usta yazarları değerlendirdi.

Attila Gökçe: Erken ama doğru

Önce dillendirildi, sonra seslendirildi, dün de ilan edildi: Süper Lig ve alt profesyonel ligler 12 Haziran’da yeniden başlayacak.

Biraz erken ama, esastan doğru, özlenen ve net bir karar.

Spor hekimlerine, antrenörlere ve futbolculara göre en uygun zaman Haziran sonuydu. Türkiye Futbol Federasyonu, bence olumlu/olumsuz olası gelişmeler karşısında da organizasyonu rahatlatacak iki haftayı yedekte bırakarak “erken başlama” kararı aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dünkü açıklamasıyla iki önemli noktaya dikkat çekti: 1) Bu kararı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Federasyonun Sağlık Kurulu’ndan alınacak olumlu görüşlerden sonra uygulayacaklar. Son söz bilimin. 2) TFF’nin Süper Lig’i Antalya, İstanbul gibi illerden birinde son 8 haftayı sıkıştırılmış bir turnuva biçiminde tamamlama diye bir niyeti yoktur. Hayali senaryolar çöpe! Lig, bilindiği üzere deplasmanlı fikstürle oynanacaktır. Süper Lig’de 14 kulüp lige dönüşe evet demiştir. 18 takımlı organizasyonda yeterli bir çoğunluktur. Ötesi tartışılmaz. Parasal bakımdan da bu bir nefestir: Hem yayıncı beIN Sports, hem de kulüpler için. Ayrıca bahis oyunlarına ve isim haklarına da kapı açılmaktadır.

Bu dönüşün rehavete yol açmadan kurallara ve kontrollere saygı ile gerçekleşmesini dileriz..

Şansal Büyüka: Farklı sesler

Nihat Başkan’ı dinledim... Liglerin başlayacağını söyledi ama son kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na bağlı olduğunu ısrarla belirtti... Bilim Kurulu üyelerini dinliyorum... Ligin deplasmanlı oynanmasını istemiyorlar, “tek merkez“ diyorlar...

Bu lig oynanacaksa, tek merkezde oynanır... Daha önce de yazdım, ülkenin önemli merkezlerinde çok yeni, çok güzel butik oteller var... Her takıma bir butik otel ayrılır, başka müşteri alınmaz ve takımların mümkün olduğunca korunması sağlanır...

Ama kimse salgın öncesinde olduğu gibi boğuşan - savaşan takımlar ve maçlar beklemesin... Bundan sonraki 8 hafta “halı saha maçlarından biraz daha hallice“ olur... Bu da doğal... Sonuçta insan psikolojisi...

Son bir nokta: beINSport’un çekileceğine inanmıyorum...

Ercan Güven: Top çevirmek!

Epidemi grafiğinde “tepe noktayı” yeni geçmiş, “iniş” umarken “platoya” razı Türkiye’de, Futbol Federasyonu maçların başlamasına nasıl karar verebilir ki?..

Ama Sağlık Bakanlığı’na sordular “sen karar ver” yanıtı aldılar.

Kulüplerin % 73’ü sahaya çıkmaktan kaçınırken muhtemel bir hastalığın veya ölümün vebaline gözünü karartıp boynunu uzatması mümkün mü “tıptan” değil “toptan” anlayanların?

“Sezon iptal” deseler, bu sefer de koskoca bir endüstri çökecek, kulüpler batacak. Çift haneli milyarlar batık kredi haline gelecek.

İyisi mi, 35 gün daha kazanıp salgının gidişatına bakmak için “şimdilik” 12 Haziran diye bir tarih koydu federasyon!

“Şimdilik” şerhi “püf noktası”…

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, bir gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine yollanan topu yumuşattı indirdi ve “futbolun nasıl, hangi şartlarda oynanacağına Sağlık Bakanlığı ile Pandemi Bilim Kurulu karar verecek” cümlesiyle sağlıktan sorumlu olanların kucağına bıraktı. Karar futbol jargonu ile “top çevirmek” anlamındadır, an itibarıyla kaçınılmazdır ve maçlar ancak 12 Haziran’a kadar salgın sönümlenirse oynanır.

Cemal Ersen: Çok özledik ama...

Eminim bugün kimse, TFF Başkanı’nın yerinde olmak istemezdi. “Nihat abi” futbolun devamı adına çok büyük bir risk üstlendi. Oyun başladığında herhangi bir virüs olayı yaşanırsa, herkes Sağlık Bakanlığı veya Bilim Kurulu’nu değil, doğrudan TFF’yi suçlar. Özdemir ve ekibinin sorumluluğu ağır. Bedeli de öyle olabilir.

Maçların başlama tarihi açıklansa da şifre, “şimdilik” sözcüğü. Yani Covid-19’un yaşamdaki etkilerine göre planlar değişebilir. Özdemir’in on ayrı senaryosu da buna işaret ediyor. Açıklanan tarih “en iyi” olasılık. TFF Başkanı’nın verdiği yanıtlardan algıladığım ise, ekonominin sağlığın önüne geçtiği yönünde. Çünkü hâlâ, yayıncı kuruluşun ödeyeceği para, sponsor gelirleri ve diğer akçeli konular gündemde. Talep kulüplerden gelse de, sektörün gerçek emekçilerinin ne düşündüğü ikinci plana itiliyor. Acaba oyuncular ne diyor? Onlar dikkate alınacak mı?

Evet, futbolu çok özledik. Ama işin şakası yok. Takımların seyahatleri, konaklamaları, hakemlerin durumu gibi konularda net bir yol haritası çizilmemiş. İkinci ve üçüncü ligler ise tam bir muamma. Başlayalım ama, kafalarda deli sorular var. Umarım hayat normalleşme sürecine girerken, ikinci kez santranın önünü kesecek olumsuzluklarla karşılaşmayız. Unutmayalım, yaşam sadece futboldan ibaret değil!