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27.08.2020 - 00:08 |

Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto

NBA'de Doğu Konferansı ilk tur play-off Milwaukee Bucks, Orlando serisinin 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılık ve sosyal adaletsizliği proteste ederek sahaya çıkmadı.

Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Milwaukee Bucks ile Orlando Magic arasındaki bugün yapılması planlanan serini 5. maçı ertelendi.

ABD basınında yer alan haberlerde, son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcuların, TSİ 23.00'de başlaması planlanan serinin 5. maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.

Milwaukee Buckstan tarihi protesto

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