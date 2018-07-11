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11.07.2018 - 14:26 |

‘Mınçıka ve samuray kılıçlarım var’

Domagoj Vida’nın Harry Kane ile birlikte resmedildiği İngiltere’deki karikatürde, Hırvat futbolcunun ağzından ilginç ifadelere yer verildi.

‘Mınçıka ve samuray kılıçlarım var’
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere’nin The Guardian gazetesi, son günlerin en çok konuşulan futbolcularından Domagoj Vida’nın bir karikatürünü yayınladı. Dünya Kupası yarı finalinde bu gece oynanacak İngiltere-Hırvatistan maçı öncesinde Beşiktaşlı futbolcuyu rakibin yıldız ismi Harry Kane ile birlikte resmetti, yıldız golcüyü bu karşılaşmada zorlu bir rakibin bekliyor olduğu ima edildi.

Southgate arka planda

Arka planda İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’in görüldüğü bir enstantane dahilinde, tecrübeli savunma oyuncusunun, İngiliz golcüye sarfettiği sözler konuşma balonu içerisinde aktarıldı.

Vida sert bir imaj çizdi

Domagoj Vida karikatürde Harry Kane’e yönelik sözlerinde “Mınçıka kullanma kabiliyetim var. Ayrıca dört tane samuray kılıcım da var. Tüm sol yanımın çelik gibi olması için beni çalıştırabilecek bir adam tanıyorum. Ancak kendisi Hırvatistan’da yaşıyor, sen tanımazsın” ifadelerini kullandı.

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