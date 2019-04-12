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12.04.2019 - 02:30 |

Miras değil, alın teri

Süper Lig’de bitime 7 hafta kala 6 puan farkla lider olan ve şampiyonluk koşusunu emin adımlarla sürdüren Medipol Başakşehir’in teknik patronu Abdullah Avcı, 5 yıldır yükseliyor, sürekli daha iyi noktaya gidiyor.

Miras değil, alın teri
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CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu almak isteyen Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı adeta bir yıldız gibi parlıyor. Turuncu-lacivertli kulüple özdeşleşen tecrübeli çalıştırıcı, her geçen sezon daha da yükseliyor.

2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig’de Başakşehir’le çalışan Avcı, her anlamda daha iyi noktaya ulaştı. Beşiktaş maçı öncesi de ligde bitime 7 hafta kala 6 puan farkla lider takımın hocası olan Abdullah Avcı, adından fazlasıyla söz ettiriyor.

2014-15 sezonunda 59 puanla ilk 4’e giren Avcı ve takımı, 2015-16’da da 4.’lüğü 59 puanla aldı. Üst üste 2 sezon UEFA Avrupa Ligi bileti almasını bilen tecrübeli teknik direktör, 2016-17 sezonunda ise 73 puanla ilk 2’ye girerek çıtayı yükseltti.

Abdullah Avcı, takımını Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak başarısını sürdürdü. Avcı ve ekibi, ertesi sezon da 72 puanla 3. sırayı alıp, istikrarını devam ettirdi. Takımının gol ortalamasını da her sezon arttıran başarılı çalıştırıcı, maç başına bakıldığında 2014-15 sezonunda 1.4 gol ortalaması, 2015-16 sezonunda 1.6, 2016-17 sezonunda 1.9 ve geçen sezon 1.9 gol ortalamaları yakaladı. Başakşehir’in sezon sezon bakıldığında gol sayısı da 49, 54, 63 ve 62 şeklinde yükseldi.

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