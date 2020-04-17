Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim
17.04.2020 - 10:06 | | İHA

Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Mircea Lucescu, sportif direktörlük görevi için teklif aldığı Beşiktaş'ı şu an için reddettiğini açıkladı.

Mircea Lucescu: Beşiktaş'ı reddettim

Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

Mircea Lucescu: Beşiktaşı reddettim

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

Diletta Leotta'dan yemek tarifi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalya Serie A'da maçlar Antalya'da oynanabilir!

İtalya Serie A'da maçlar Antalya'da oynanabilir!

Galatasaray'dan Balotelli'ye şartlı teklif!

Galatasaray'dan Balotelli'ye şartlı teklif!

Felipe Melo'dan Galatasaray sürprizi: Döneceğim!

Felipe Melo'dan Galatasaray sürprizi: Döneceğim!

NBA’de sakatlık korkusu

NBA’de sakatlık korkusu

Sıradaki Haber