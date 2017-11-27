27.11.2017 - 21:29 | | KAYSERİ (İHA)
Mircea Lucescu, Kayseri'de!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.
Mircea Lucescu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.
Ligin formda iki ekibinin üst sıraları ilgilendiren karşılaşmasını yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Lucescu'nun sık sık not aldığı görüldü.