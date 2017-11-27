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27.11.2017 - 21:29 | | KAYSERİ (İHA)

Mircea Lucescu, Kayseri'de!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.

Mircea Lucescu, Kayseri'de!
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Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.

Mircea Lucescu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

Ligin formda iki ekibinin üst sıraları ilgilendiren karşılaşmasını yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Lucescu'nun sık sık not aldığı görüldü.




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