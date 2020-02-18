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18.02.2020 - 09:24 | | Sabah

Mircea Lucescu yaştan kaybetti!

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'nun yaşının planlarına engel olacağına karar verdi. Yeniden yapılanmada tecrübesinden ve özellikle uluslararası futbol piyasasındaki ilişkileri ile futbolcu portföyünden yararlanılmak istenilen Rumen futbol adamından vazgeçildi

Mircea Lucescu yaştan kaybetti!

Beşiktaş, bir süredir kulüpte görev alması için görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu için geri adım attı. Bunun sebebi ise 74 yaşındaki Lucescu'nun yaşının uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olacağı yönündeki endişeler.

Ancak yönetim son bir kez bu konu için oylama yapacak. Ağırlıklı olarak olumsuz düşünceye sahip olan yönetimin, oylamasında da Lucescu konusunun masadan kalkması bekleniyor.

Buna rağmen siyah-beyazlılarda Lucescu için yine de bir üzüntü var. Rumen teknik adamı, özellikle uluslararası futbol piyasasındaki ikili ilişkileri ve zengin futbolcu portföyü nedeniyle isteyen yöneticiler şimdi bu fırsatı da kaçırdıkları için düşünceliler.

Mircea Lucescu yaştan kaybetti

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