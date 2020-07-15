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15.07.2020 - 19:56 | | Sporx

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar

Deneyimli teknik adam Mircea Lucescu, futbolu bırakıp emlak sektörüne giriş yapıyor.

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar
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Deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ülkesinde Bükreş şehrinde apartman kompleksleri inşa ederek emlak sektörüne giriş yaptı.

Mircea Lucescudan sürpriz karar

74 yaşındaki teknik adam, Rumen iş adamı Dimciu Tasu ile birlikte açık artırmada alınan bir arsada, içinde 200 apartman olan bir kompleksin inşaatına başladı.

74 yaşındaki deneyimli teknik adam kariyerinde, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Galatasaray, Zenit gibi takımların yanı sıra Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

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Rumen teknik adam kariyeri boyunca, 8 Ukrayna Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa gibi başarılar elde etti.

Lucescu, 33 milyon avroyu aşan serveti ile Romanya futbolunun en zengin isimlerinden birisi olarak görülüyor.

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