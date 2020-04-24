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24.04.2020 - 15:03 | | İHA

Mısır'da futbol 15 gün daha askıya alındı

Korona virüs nedeniyle futbol organizasyonlarına nisan sonuna kadar ara veren Mısır, bu yasağı 15 gün daha uzattı. Ek bir uzatma olmazsa, futbol organizasyonlarının 15 Mayıs'tan itibaren planlanması bekleniyor.

Mısır'da futbol 15 gün daha askıya alındı

Mısır Futbol Federasyonu, korona virüs önlemleri çerçevesinde futbol organizasyonlarını 15 gün daha askıya aldı. Ülkedeki sokağa çıkma yasağının genişlemesinin ardından alınan kararla birlikte, nisan ayı sonuna kadar durdurulan futbol faaliyetleri, 15 gün daha uzatıldı ve mayıs ayı ortasına kadar durduruldu. 15 Mart'ta durdurulan ligler, böylece tam 2 ay boyunca kesintiye uğramış olacak. Mısır'da da kulüpler oyuncuların maaşlarında indirime gitmesini isterken Al Ahly'de forma giyen oyuncular maaş kesintisi yapmayacağını açıkladı. Son verilere göre Mısır'da korona virüsten kaynaklı olarak 3 bin 891 vaka ve 287 ölüm açıklandı.

Mısırda futbol 15 gün daha askıya alındı

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