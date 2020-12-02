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02.12.2020 - 07:00 |

Misli.com Beşiktaş'ın resmi bahis sponsoru oldu

Misli.com, Beşiktaş kulübüyle yaptığı anlaşmayı, “Sen Misli.com’da oyna Beşiktaş hep kazansın” sloganıyla yayınladığı reklam filmiyle duyurdu.

Misli.com Beşiktaş'ın resmi bahis sponsoru oldu
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş’ın resmi bahis sponsoru oldu.

Misli.com, siyah-beyazlı kulüple yaptığı anlaşmayı, “Sen Misli.com’da oyna Beşiktaş hep kazansın” sloganıyla yayınladığı reklam filmiyle duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdüren Misli.com, kazan-kazan ilkesiyle hazırlanan sponsorluk anlaşması ile Beşiktaş’a destek verecek.

Misli.com Beşiktaşın resmi bahis sponsoru oldu

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