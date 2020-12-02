Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor! VakıfBank'ın 17 maçta 16 galibiyet ve 48 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.



İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...



13:00 İlbank – Galatasaray HDI Sigorta



14.00 Fenerbahçe Opet - PTT



16:00 Sarıyer Bld. – Vakıfbank



16:00 Kuzeyboru – Türk Hava Yolları



16:30 Beşiktaş – Çan Gençlik Kale Spor



17.00 Eczacıbaşı – Nilüfer Belediye